"Non si trovano baristi, camerieri e pizzaioli In pochi sono qualificati"

Cuochi, camerieri, baristi, pizzaioli e bagnini cercansi. La lista è lunga sul litorale civitanovese dove i titolari di ristoranti e chalet sono alle prese con la ricerca di personale in vista della stagione estiva. Un’operazione poco semplice trattandosi di attività stagionali e il rischio paventato è quello di diminuire la quantità di servizi pur di garantirne la qualità. D’altronde, le mansioni sono numerose in stabilimenti dove si lavora di giorno e in tanti casi anche di notte, per via di una movida che richiama frotte di giovanissimi e non solo. Allora, come fare per coprire tutti questi turni? A chiederselo è Gabriele Micarelli, dello chalet ‘Cazza La Randa’, lungomare sud: "La difficoltà è evidente – ammette – , non si trovano camerieri e baristi e ho bisogno di un pizzaiolo. Fortunatamente, c’è ancora un mese di tempo ma qualche perplessità rimane. Più in generale la difficoltà sta nel reperire personale qualificato". L’estate alle porte richiama un esercito di lavoratori sulle spiagge della città, molti anche da fuori. "Se poi si chiamano dipendenti che non sono di Civitanova o dei comuni limitrofi – prosegue Micarelli – , come in parte ho dovuto fare anch’io, si pone la criticità dell’alloggio, altra questione piuttosto complessa nel periodo estivo". "Nel tempo, noi operatori abbiamo attivato delle collaborazioni con le scuole alberghiere di Cingoli e Loreto – dice il presidente dell’Associazione balneari civitanovesi e titolare dello chalet Arturo Giacomo Mantovani –, ma intercettare collaboratori, specie qualificati, resta un compito gravoso. A inizio mese, diversi colleghi mi hanno fatto presente questa problematica: oggi so che qualche situazione è stata sanata, magari ricorrendo a familiari oppure richiamando il vecchio personale. Ma per altri la difficoltà permangono. Vedremo come andrà a finire".

Francesco Rossetti