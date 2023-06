"Non siamo contrari al nuovo campo da calcetto, ma viene tolta un’area verde senza chiedercelo"

"Non siamo contrari alla realizzazione di un campo da calcetto, ma esprimiamo malcontento per la decisione di sopprimere l’unica area verde fruibile e calpestabile del rione, da sempre utilizzata da bambini e anziani". È il punto di vista degli abitanti del quartiere Santa Vittoria, uno dei più popolosi di Mogliano, che lunedì si sono riuniti spontaneamente per discutere del campo che l’amministrazione intende realizzare nella zona. Chiedono di essere ascoltati. "Esprimiamo disappunto per non essere stati informati dell’imminenza dei lavori – aggiungono – confermata solo dalla comparsa di una recinzione e da un post pubblicato dal Comune alle 9 di sera, ad appena 12 ore dall’inizio degli scavi e in concomitanza con l’assemblea di quartiere". I residenti ritengono che "scelte simili debbano essere sempre condivise con i cittadini". E manifestano "preoccupazione per la realizzazione di una struttura non omologata per il calcio a 5, priva di illuminazione notturna, poco funzionale. E per fare questo si accende un mutuo di 150.000 euro a carico della collettività".