"Non solo baby gang, ma anche adulti C’è da avere paura"

"Civitanova è una città in cui avere paura". Comincia così un duro intervento di Gaia G. affidato a Facebook. "Eravamo lì, non proprio in corso Dalmazia, sulla via perpendicolare. E non erano solo baby gang, ma anche persone adulte. Sinceramente mi chiedo che società sia questa, con gente che si dà appuntamento per menarsi. Ragazzini che tengono in scacco intere vie. Ma, i genitori?". Un messaggio anche al sindaco: "Negli ultimi dieci anni la situazione sicurezza a Civitanova è peggiorata tanto che da tempo evitavo la frequentazione. Sabato ci sono tornata. Neanche in una grande città come Roma mi sono mai sentita tanto insicura. A Roma non è mai successo che qualcuno spruzzasse spray urticante contro la carrozzina dei miei figli. Non li avevo mai visti con le lacrime agli occhi, così piccoli, e quasi non riuscire a respirare per il prurito alla gola. E non mi sono mai sentita tanto in colpa per averli messi in pericolo e per una passeggiata a Civitanova".