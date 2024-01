Non solo Infiorata: tutte le novità dell’edizione 2024

Scalda i motori la sedicesima edizione dell’Infiorata del Corpus Domini curata dall’associazione "Città Viva" in programma il 2 giugno. Quest’anno, inoltre, ci sarà la nuova iniziativa "Arte in Città", in affiancamento alla tradizionale realizzazione dei tappetti decorati. "L’iniziativa consiste nel promuovere altre forme artistiche che possono andare ad arricchire il tradizionale percorso della processione – ha illustrato l’associazione organizzatrice –. Forme artistiche di varia natura come tappetti uncinetto, pitture sul tessuto, tappeti ricamati o patchwork, tessuti decorati, e qualsiasi altra forma di decorazione che possa essere messa a terra o decorare piccoli spazi urbani. Per questo si richiede la collaborazione di tutte le persone che abbiano volontà di farne parte, che abbiano idee e manualità nel realizzare piccole opere da assemblare ad altre, in modo da creare un grande tappeto. Ad esempio, mattonelle all’uncinetto o ferri di vari colori e forme, tessuti ricamati di varie dimensioni da cucire insieme, ricami punto croce su rete. L’importante è che il modulo sia di dimensione tale che assemblato ad altri dia la larghezza di un metro – hanno precisato gli organizzatori –. Anche una piccola realizzare sarebbe un tassello per un grande installazione. Tutti i lavori e le opera riporteranno a lato il nome dell’esecutore anche si unite ad altre realizzazioni e i lavori di questo primo anno saranno riutilizzati anche nelle prossime edizioni arricchiti di nuove". Si tratta di una delle manifestazioni più seguite e suggestive che si svolgono in città. Per informazioni sarà possibile contattare il numero 347.3317488, oppure ci si potrà rivolgere al centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita" allo 0733.433400.

Diego Pierluigi