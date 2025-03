"Non solo l’otto", vince lo scatto dell’infermiera

Una foto che descrive il lavoro delle infermiere nelle Rsa si è aggiudicata la vittoria del contest fotografico "Non solo l’otto". Il concorso, organizzato dal Comune di Montecosaro, era indirizzato a valorizzare il ruolo della donna nella società ed in particolare la sua dimensione lavorativa, in occasione della stessa festa della donna. Scene di vita quotidiana catturate da fotografi amatoriali o semplici cittadini, con gli scatti che poi soni stati valutati della giuria formata da Marcello Tramandoni, Luna Polverini, Laura Lamponi, Claudia Profeta e Luigi Arcangeli. L’immagine ripresa dal personale della "Residenza Santa Maria in Chienti" rappresenta la "forza di una carezza" che un’anziana ospite della struttura dà ad una giovane infermiera. A ritirare la targa di riconoscimento è stata la direttrice della struttura, Monica Pennesi. Si sono posizionati sul podio anche gli scatti di Ernesto Riccobelli, "donne nella fabbrica di mattoni", e Noemi Cardinali "danzare è un lavoro costante e impegnativo". Condotta da Federica Pantanetti, la serata di venerdì, al Teatro delle Logge, è stata arricchita dalla testimonianza di cinque imprenditrici montecosaresi e da alcuni ricordi. In particolare, si è parlato di Anna, une delle giovani operaie morte nel rogo della fabbrica tessile di New York nel 1908, di Teresa Noce, Maria Montessori e Samantha Cristoforetti. "Le testimonianze delle imprenditrici – ha commentato il vicesindaco Stefania Lufrano - ci hanno permesso di venire a conoscenza di storie importanti e di riflettere sul ruolo delle donne nella società. Purtroppo c’è ancora tanta strada da percorrere per raggiungere la parità di genere. Comunque, come amministrazione ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, in particolare alla conduttrice per il contributo fornito".

Francesco Rossetti