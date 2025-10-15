Non solo musica a MountEcho’

Ritorna la rassegna di ascolto e di investigazione dei linguaggi artistici MountEcho con l’undicesimo volume, che si svolgerà da ottobre a dicembre.

Il tema dell’undicesimo volume del MountEcho, si incentra sull’importanza del linguaggio dei luoghi e la relazione con gli spazi, il legame che coltiviamo con un particolare ambiente che ci guida al recupero delle connessioni esistenti, delle memorie singole e collettive e del come le espressività artistiche possano essere fonte di costruzione di nuove tessiture relazionali.

La rassegna aprirà sabato, alle 21.30, con il live di Gaia Banfi, al teatro delle Logge di Montecosaro, dove l’artista italiana presenterà il suo album che ha favorevolmente impressionato la critica di settore.

Lavoro ambientato a Genova, città che viene trasformata da Banfi in un luogo di antichi ricordi e atmosfere malinconiche, dove il tema della memoria e del presente in continua disgregazione sono alla base di tutta la poetica di Gaia. Sullo stesso filo conduttore si pone il lavoro intimista svolto dal quartetto di Bristol Qaude (venerdì 21 novembre, alle 21,30, lo stesso al teatro delle Logge) che propongono un lavoro profondamente etereo, ma che sa risultare anche incredibilmente fisico, palpabile e travolgente.

La terza e ultima data, sabato 6 dicembre, alle 21.30, al teatro delle Logge, sarà un’anteprima ed esclusiva nazionale, il live dei britannici Moreish Idols. La band proveniente da Falmouth in Cornovaglia, propone il suo nuovo lavoro, con un approfondimento sulla cupezza della realtà in cui viviamo, con lo sguardo però volto alla speranza, focalizzandosi sull’importanza del concetto del tempo. Un viaggio dai riferimenti post-punk, attraverso l’uso di un songwriting che incorpora pop, folk e jazz con raffinata attitudine psichedelica.

Altre attività a corredo della programmazione musicale saranno previste nel periodo del festival, come mostre ed incontri tematici sul tema principale della rassegna. I biglietti per gli eventi sono disponibili in prevendita su circuito Vivaticket, e ogni riferimento agli eventi nei canali social della rassegna.