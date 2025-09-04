Non solo sport, i circoli della vela fanno squadra

Dopo anni di rivalità sportiva, i due circoli cittadini Amici della Vela "Mario Jorini" e Circolo Vela Porto Recanati hanno avviato una nuova e significativa collaborazione per promuovere insieme la cultura del mare e la pratica della vela sul territorio. Un momento simbolico di questa rinnovata intesa si è avuto in occasione della settima edizione del Trofeo Giorgio Giorgetti, svolta nei giorni scorsi e organizzata dal circolo Amici della Vela "Mario Jorini".

Durante la cerimonia di premiazione, gli organizzatori hanno consegnato una targa commemorativa al Circolo Vela Porto Recanati, rappresentato dal presidente Vito Fanini e dal direttore sportivo Marco Rossi (nella foto). La dedica incisa sulla targa ha sottolineato il significato dell’incontro: "Al Circolo Vela Porto Recanati. Un tempo rivali, ma oggi collaborativi ed amici, con l’augurio di continuare a crescere insieme nella passione che ci unisce".

Un gesto che ha sancito una nuova fase di collaborazione tra i due sodalizi, accomunati dalla volontà di promuovere lo sport della vela attraverso eventi condivisi, corsi, manifestazioni e attività rivolte in particolare ai giovani, ma aperte a tutti gli appassionati del mare. "Siamo convinti che unire le forze sia il modo migliore per valorizzare il nostro territorio e trasmettere la passione per la vela alle nuove generazioni", hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti dei due circoli.

La collaborazione proseguirà con ulteriori iniziative sportive e culturali.