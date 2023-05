"Non tagliate quell’albero" Montarice, c’è la protesta

di Giorgio Giannaccini

Sono arrabbiati alcuni residenti di Montarice per un albero che la Croce Gialla vorrebbe tagliare in via Bronzini, a Porto Recanati, per avere a disposizione una seconda uscita per l’ambulanza. Tant’è che, in segno di protesta, qualcuno ha appeso sull’arbusto un cartello con la scritta "Aiuto mi vogliono tagliare, senza alcun motivo". Ma non solo, c’è pure malumore a causa dell’annoso problema dei parcheggi selvaggi davanti alla palestra Ballarini-Michelini e per le sterpaglie cresciute a dismisura nella zona. Questo è emerso nell’incontro che c’è stato nei giorni scorsi tra i residenti di Montarice con il rispettivo comitato di quartiere. "Diversi abitanti sono infuriati, perché i responsabili della Croce Gialla sono intenzionati a tagliare un albero in via Bronzini, questo per avere nella propria sede una seconda corsia di uscita dell’ambulanza – dice Pasquale La Torre, presidente del comitato di quartiere Montarice –. Io ho saputo ciò dopo un sopralluogo, al quale ha partecipato pure la polizia locale. E i residenti, insieme al sottoscritto, sono contrari perché non è giusto tagliare gli alberi in modo così scriteriato. Inoltre, quella porzione di strada al momento è solo pedonale, e se fosse aperta si riempirebbe di auto in sosta. Inoltre più a sud, sempre in via Bronzini, ci sarebbe già una possibile seconda uscita per l’ambulanza. Ho contattato il consigliere comunale con delega al verde Alessio Sampaolesi, il quale mi ha detto che effettueranno un nuovo sopralluogo e dopo decideranno il da farsi".

Ma oltre a questo, gli abitanti del quartiere hanno palesato il proprio malumore su altri aspetti. "Ancora non si riesce a risolvere il problema dei parcheggi selvaggi di fronte alla palestra Ballarini-Michelini – aggiunge La Torre –. Perciò, una cinquantina di abitanti ha protocollato una petizione in Comune per chiedere che sia asfaltato il parcheggio dietro l’impianto sportivo, in modo che nessuno si sporchi quando scende dall’auto. Al contempo chiediamo che il cancello del parcheggio, il quale viene chiuso di notte, rimanga sempre aperto per far sì che i residenti possano trovare un posto dove lasciare la macchina. Mentre chi vive nella parte alta del quartiere ritiene che sia opportuno potare le sterpaglie, ormai altissime e pericolose per la circolazione stradale. Altri, invece, sottolineano che c’è da mettere a posto panchine e altalene nel parco Bronzini, perché sono a oggi seriamente danneggiate".