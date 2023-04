"Non toccate il mercato in corso Dalmazia"

di Nicholas Masetti

"Il mercato di corso Dalmazia non si tocca". I cartelli di protesta vengono esposti sui bancali degli ambulanti. Sono 17, molti provenienti dall’Anconetano, indaffarati tra un cliente e l’altro. Firmano un foglio per fare domanda di ricorso al Tar alla decisione presa dal Comune di Civitanova con una delibera del 24 febbraio. Imperativo dell’amministrazione riordinare un mercato che si svolge da oltre 50 anni al sabato. Motivo? Questioni di sicurezza. Ecco allora l’idea di spostare le 18 bancarelle (ora sono 17, un lavoratore nel mentre è deceduto, ndr) che si trovano in corso Dalmazia, direzione nord, sponda ovest. Ovvero quel punto dove il commercio è in entrambi i lati della strada. Chi è a destra della via rimane, chi invece si trova a sinistra tanti saluti. Verranno posizionati al Varco sul Mare, vicino alle palazzine Liberty. In via sperimentale, per quattro mesi, "con l’intento di verificare l’impatto delle modifiche", si legge nella delibera. Ma in un altro punto anche "permane comunque la difficoltà al transito dei mezzi di emergenza nei momenti di maggiore affluenza". Ecco allora una giornata di sole, di sabato. Buste piene, guadagni ottimi "perché il mercato di Civitanova è uno dei più produttivi della regione e spostarci sarà una bella botta economica", spiega Francesco La Rocca, di Senigallia. Lui, come tanti suoi colleghi, è venuto a saperlo da un passaparola. "Io qua ci ho investito dei soldi, anni fa, per avere questa posizione, ottima per il movimento che c’è", prosegue. La spalla di bancarella, Maurizio Massarenti, continua: "Il problema sicurezza a mio avviso non c’è. Lo spostamento è un problema enorme perché il Varco sul Mare è distaccato, isolato. Non solo un danno economico, ma anche morale perché i clienti ti conoscono da sempre per la posizione. Il mercato storico è questo". Secondo Andrea Coen "non c’è una reale esigenza di questo spostamento perché i cambi non fanno mai bene. Il fatto è che dietro non c’è una reale logica". Una domanda comune è anche: "Ma perché solo un lato di questo pezzo di corso Dalmazia e non tutti?". Le risposte probabilmente le avrà la giunta. "Non ci hanno contattato, non siamo stati interpellati se non una volta. Non ci hanno fatto sapere più nulla. Se è veramente per una questione di sicurezza o tutti o niente. Questo è uno dei mercati più conosciuti delle Marche", spiega il civitanovese Alessandro Fidani. Ma intanto ci sono ambulanti come Lanfranco Lanternari che si fanno domande "su come l’amministrazione tutela le piccole attività. Ci hanno fatto la campagna elettorale e ora fanno il contrario". Poi tira fuori una targa con scritto: "Associazione ambulanti Ancona, premio bancarella d’oro al più anziano ambulante d’Italia". Datato 1966. Un riconoscimento che ottenne "il mio bisnonno, sono quattro generazioni che facciamo questo mestiere. Sappiamo come funziona. L’abbiamo visto ad Ancona, un esperimento che poi è diventato realtà. Il mercato deve stare unito". Un patto tra colleghi che condivide anche Massimiliano Bugari, ambulante che ha la bancarella sponda est, lato che non verrà toccato. Ma ci tiene a sensibilizzare i vicini: "A Civitanova ci fondiamo il lavoro annuale. Appoggiamo la categoria, questa cosa interessa tutti. Troviamo una soluzione che aggradi chiunque. Ogni mercato è sempre strettissimo, altri anche peggiori". Detto, fatto. Proprio in quel momento passa un furgone. La gente si sposta dal centro della strada ed ecco la viabilità per il mezzo. Cosa che magari nell’altro lato di corso Dalmazia, dopo la piazzetta – dedicata a Gino Ramovecchi, fondatore dell’Avis civitanovese –, accade con più difficoltà, visto il restringimento della carreggiata. La battaglia ha inizio.