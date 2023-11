"Non trasferite i medici nella Casa della salute"

Daniele Massaccesi, coordinatore dei medici di medicina generale del territorio, non stravede per la Casa della salute che dovrebbe essere realizzata con i fondi del Pnrr (circa 5 milioni di euro), in un’ala dell’ospedale Santa Lucia di Recanati. Quello che non lo convince affatto è l’utilità di dislocare tutti i medici di famiglia all’interno dell’ospedale di Comunità. "Dovrei andare in questa struttura per fare lo stesso lavoro che faccio nel mio ambulatorio? Recanati – spiega – ha 22 mila abitanti dislocati in vari quartieri: ai pazienti fa più comodo avere l’ambulatorio vicino casa e spesso si sceglie il proprio medico anche perché è comodo da raggiungere a piedi o con il bus urbano. Semmai le stanze dell’ospedale vanno riempite con servizi a disposizione di noi professionisti che stiamo sul territorio. Se, in maniera organizzata, serve che noi contribuiamo a mantenere aperti dei servizi, siamo disponibili, nessuno si tira indietro, ma a me e ai miei pazienti non cambia niente se io, invece di fare l’ambulatorio qui, lo vado a fare in ospedale". E quali sono questi servizi? Massaccesi batte da tempo sullo stesso chiodo: "Se ho bisogno di un esame urgente, come una radiografia non ce l’ho, perché non c’è il radiologo e il mio paziente, quindi, lo devo mandare in una struttura più grande. Questo non risolve i problemi della sanità. Siamo 17 medici sparsi nel territorio in maniera capillare, metteteci allora a disposizione i servizi: esame radiograficoecografico tempestivamente, dal lunedì alla domenica, e nello stesso tempo poter fare alcuni esami o consulenze particolari come quella chirurgica". Lo stesso discorso vale per il Pronto soccorso di Civitanova e Macerata sempre intasati proprio perché, secondo Massaccesi "impediscono ai medici di famiglia di svolgere una funzione da filtro".

"Lo sa qual è il problema – aggiunge il medico recanatese –? È lo stesso di quello di cui parlavamo sopra. Ho sempre sostenuto che il primo accesso, che il paziente deve avere, è il suo medico di medicina generale che deve avere la possibilità di fare subito esami urgenti, in giornata, in modo da fare diagnosi ed escludere altri problemi più grandi. Così, si eviterebbero le file al Pronto soccorso, stress al paziente che potrebbe rimanere comodamente a casa sua dove io posso curarlo evitandogli il ricovero in ospedale. I servizi di radiologia devono essere presenti a livello territoriale h 24 mentre a Recanati è h 6 o al massimo 8, e non abbiamo più in sede né il radiologo né l’ecografista. Possiamo fare in via telematica le radiografie, ma l’ecografia no. Abbiamo due case di riposo che accolgono 30 persone la Rsa e 70 l’Ircer, oltre ad un ospedale di comunità con 20 persone ricoverate: è possibile non avere una radiologia a disposizione h 24? Questo non è un aumento di spesa, ma solo organizzare al meglio i servizi e il personale". "Infine c’è il fatto – conclude Massaccesi – che noi medici non possiamo decidere il ricovero dei nostri pazienti. Vi sembra una cosa fatta bene?".