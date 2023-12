"Non vedevamo nulla, abbiamo rischiato tanto"

Luigi Petruzzellis (nella foto), responsabile della sede recanatese di Sistema Museo di Recanati, è uno dei sedici sfortunati automobilisti rimasti intrappolati alla vigilia di Natale all’interno della galleria di Serravalle, lunga oltre 4 km. Qui un veicolo aveva preso fuoco provocando una lunga fila di auto ferme che presto sono state avvolte dal fumo che si è elevato, impendendo non solo la visibilità ma rendendo anche l’aria irrespirabile. Petruzzellis stava tornando a casa per trascorrere il Natale insieme con i suoi familiari quando è incorso in questa brutta avventura.

"Tornando verso Perugia – racconta – una macchina ha preso fuoco in una galleria e in tanti siamo rimasti intrappolati come i topi. Ne parlo solo grazie a un vigile del fuoco che mi ha tirato fuori. Nel giro di pochissimi secondi la galleria si è riempita di fumo. Io sono uscito dall’auto e ho aiutato alcuni automobilisti a fare inversione. Sono iniziati ad uscire e mi sono accodato a loro, però non si vedeva più niente. Per fortuna è arrivato un vigile del fuoco e ha tirato fuori dalla macchina e insieme abbiamo raggiunto una porta tagliafuoco e siamo riusciti ad uscire. La cosa assurda è che nella galleria non funzionava l’impianto di ventilazione così come le colonnine dello sos. Avrebbe potuto essere una strage. Mi chiedo come sia possibile tutto questo su una strada nuova e ad alto scorrimento".

Per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze serie e Petruzzellis, prima di far ritorno al lavoro, potrà godersi alcuni giorni di riposo nella sua città natale.

Asterio Tubaldi