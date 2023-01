"Non vedevo tanta gente dal 2019 Merito anche dei film proposti"

"Non vedevamo le sale piene dal 2019". Lo afferma con entusiasmo Massimiliano Giometti, direttore commerciale di Giometti Cinema, che gestisce assieme ai fratelli Gianluca e Silvia e il padre Giovanni, patron del gruppo. Nel Maceratese ha i cinema multisala di Tolentino e Matelica. "Al momento sembra che la paura del Covid sia debellata – sottolinea –, si sono riviste le sale sold-out e in completa sicurezza. Il merito è molto anche dei film proposti. Avatar 2 infatti ha dato il la riportando la gente in massa al cinema e, partendo da qui, forse un po’ per osmosi, in tantissimi sono venuti anche per i film italiani, quello di Fabio De Luigi in ‘Tre di troppo’, quello di Aldo Giovanni e Giacomo, e molti per ‘Le otto montagne’". La sensazione è, finalmente, di un ritorno alla normalità. "Sento dire spesso ‘Andiamo al cinema stasera?’, una frase che era sparita da qualche tempo – sottolinea Giometti –, si sta riprendendo un’abitudine che si era persa e questo è importantissimo". Restano però alcune ombre: "Oggi c’è l’alternativa forte delle piattaforme e alcune produzioni per il cinema si erano fermate per un certo periodo, c’era un po’ di paura. Ma tutti a casa abbiamo la cucina, eppure a cena fuori ci andiamo. Lo stesso vale per lo spettacolo al cinema. Adesso senza dubbio si sta riacquistando la fiducia, tra l’altro al cinema si va anche per condividere le emozioni. Noi vendiamo un’esperienza, non un prodotto, e difficilmente quella stessa esperienza potrebbe essere vissuta a casa. Quando andiamo al cinema, il film poi ce lo ricordiamo, perché dopo ne discutiamo con gli amici e i familiari, ci resta dentro, impresso. Con il cinema facciamo anche cultura, e con questo non intendo solo quella che può essere trasmessa con la proiezione di film d’essay ma intendo la cultura a 360 gradi, basta pensare alla proiezione del film autobiografico di Spielberg, ’The Fabelmans’. E poi, senza polemica, vorrei sottolineare che i miei cinema sono completamente adeguati, moderni e confortevoli. Basta pensare che nelle sale c’è il ricambio dell’aria sette volte all’ora – sottolinea Giometti –. Ad avere ancora l’obbligo di mascherina eravamo rimasti solo noi dei cinema insieme con i teatri e i mezzi pubblici, però bisogna dire che le sale sono sempre state sicure".

Chiara Gabrielli