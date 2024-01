Non vuole pagare il conto: torna libero dopo l’arresto

Dopo aver creato il caos in un ristorante, era finito in manette. Ma ieri ha patteggiato la pena ed è tornato in libertà. Protagonista della vicenda il maceratese 48enne Francesco Fulvi. Sabato sera, l’uomo era andato al ristorante Roadhouse, al centro commerciale di Corridonia, con un amico. Ma intorno alle 19.15, arrivato il momento di pagare il conto, l’amico si era defilato, e Fulvi era andato alla cassa. Ma a quel punto era nata una discussione con la cassiera e il maceratese aveva subito alzato i toni. Come ricostruito poi, l’uomo non aveva abbastanza contanti per pagare e non riusciva a recuperare il codice del bancomat. La cassiera però insisteva perché il conto fosse saldato. Così Fulvi aveva iniziato a dare in escandescenze prendendo a calci sedie e tavoli che gli capitavano a tiro, urlando frasi senza senso, del tutto fuori controllo.

Nel locale però erano da poco arrivati due carabinieri che lavorano a Valfornace e a Foligno e che, quel sabato, avevano deciso di passare la serata di festa insieme verso la costa. Subito i militari si sono accorti che la situazione stava degenerando e sono intervenuti, identificandosi e chiedendo cosa stesse accadendo.

Ma a quel punto Fulvi se l’era presa anche con loro, prima con le parole, indirizzando ai due insulti vari e minacce di morte, e poi con le mani, con spintoni e botte in testa. Intanto la cassiera aveva chiamato anche il 112, e in breve al ristorante è arrivata la pattuglia della stazione di Corridonia.

Così l’uomo è stato bloccato e identificato. Mentre il maceratese continuava a urlare e inveire, è venuto fuori che non aveva abbastanza soldi per pagare il conto, e questo probabilmente aveva innervosito il suo animo. Alla fine, il 48enne è stato arrestato per le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e messo ai domiciliari. Fino a ieri mattina, quando per lui in tribunale si è tenuto il processo per direttissima.

Davanti al giudice Domenico Potetti, l’avvocato difensore Giancarlo Giulianelli ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Emanuela Bruno a quattro mesi e 15 giorni, convertiti in un periodo di lavori di pubblica utilità. Così il maceratese è potuto tornare in libertà, e con il volontariato potrà chiudere definitivamente questo brutto capitolo.