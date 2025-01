Nonna Fiorina, prima centenaria dell’anno nuovo

"Nel giorno del suo compleanno, ho portato i miei saluti alla prima centenaria del 2025 della nostra città! Tantissimi auguri a Fiorina Pierini". Così il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, che venerdì ha omaggiato con una pergamena una delle veterane del capoluogo. Fiorina ha ancora una memoria di ferro e ha raccontato al primo cittadino tanti aneddoti. Parcaroli ha immortalato l’incontro, rilanciando sul suo profilo Facebook gli auguri alla nonnina maceratese. Una vita, quella di Fiorina, dedita alla famiglia e al lavoro; prima sui campi, poi aiutando il figlio Gennaro detto Gianni (che non c’è più dal 2009) al bar in via Spalato e infine facendo la nonna a tempo, crescendo i nipoti.

Oggi la centenaria conta, oltre all’altro figlio Sergio, quattro nipoti: Gianluca, Giorgio, Cristina e Martina, e quattro pronipoti, Zoe, Orlando, Giorgia e Pier Silvio. È una mamma, nonna e bisnonna molto amata. Una donna forte che, nonostante le difficoltà, ha sempre affrontato la vita di petto e col sorriso. L’altroieri la neocentenaria maceratese è stata festeggiata a casa, ma oggi si farà il bis all’agriturismo "I Valeriani" con la famiglia al completo. Nipoti, pronipoti e parenti si stringeranno attorno a Fiorina per una festa da ricordare. Tanti auguri a nonna Fiorina anche dalla redazione del Carlino.

re. ma.