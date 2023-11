Nonna Maria entra nel club dei centenari

È stata una domenica molto speciale per Maria Fattori in Governatori, che ha festeggiato un secolo di vita circondata dall’affetto delle figlie Sandra, Rosanna e Franca, dei nipoti, alcuni rientrati a Macerata appositamente, e dei pronipoti. Una festa da ricordare, per celebrare a dovere l’invidiabile traguardo. Sono stati giorni molto intensi, infatti Maria Fattori ha tagliato questo traguardo venerdì e nel pomeriggio ha ricevuto la visita del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che le ha consegnato una pergamena e soprattutto le ha fatto gli auguri a nome della città. Il sindaco si è intrattenuto a casa Fattori e quel momento ha emozionato la festeggiata per il riconoscimento che le ha tributato la città. Tanti auguri alla neocentenaria anche dalla redazione del Carlino.