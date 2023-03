Nonna Maria nel club dei centenari È festa grande per lei a Sarnano

Festa a Sarnano per i cento anni di Filomena Pochini, da tutti conosciuta come Maria. Sabato ha tagliato il traguardo del secolo di vita, circondata dall’affetto di familiari, amici, vicini di casa e dell’amministrazione comunale, che ha portato il suo saluto tramite l’assessore Floriana Pesci. Pochini è amatissima in tutto il paese. Vedova di Vito Birrozzi, storico macellaio di Sarnano, ha quattro figli, sei nipoti e due pronipoti. Vive insieme alla figlia Luana che da sempre la accudisce con amore e che ha festeggiato il compleanno nello stesso giorno della mamma.