"Nonna, mi servono soldi". Ma è una truffa

di Diego Pierluigi

Continuano le segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche ai danni di anziani o persone più vulnerabili che abitano sole. Un altro episodio di potenziale raggiro è stato infatti segnalato a Corridonia da Alessandro Rapallini. Ieri via social ha messo in guardia gli utenti riguardo a una chiamata anonima ricevuta dalla nonna in mattinata, illustrando inoltre un modus operandi diverso dagli ultimi casi, nei quali in genere il truffatore contatta la vittima qualificandosi come un funzionario di un corpo di polizia, raccontando poi di presunti incidenti stradali dove ad essere coinvolti sono figli oppure parenti stretti del malcapitato. Il comune denominatore comunque rimane la richiesta di soldi. "Lo sconosciuto ha chiamato identificandosi con il mio nome – ha raccontato Rapallini –. La telefonata è arrivata alle 11.45 circa, dopodiché mia nonna mi ha avvertito. Fortunatamente si è dimostrata sveglia e attenta riguardo la stranezza della situazione tant’è che l’abbiamo sempre avvisata riguardo il fatto di non rispondere o comunque non dare credito a certe richieste. Quindi, si è subito resa conto che quella dall’altra parte della cornetta non era la mia voce – ha aggiunto –. Colui che ha chiamato si era giustificando dicendo che aveva un po’ di raffreddore e in seguito gli ha chiesto di recarsi alle poste per effettuare il versamento di una somma di denaro. Mia nonna ha chiuso immediatamente il telefono e chiaramente spaventata mi ha contattato per raccontarmi dell’accaduto. Il tutto si è chiuso con questo episodio e non si sono verificate altre telefonate. Bisogna dire che questa chiamata è giunta su un telefono fisso, perciò non siamo stati in grado di risalire da che numero provenisse la telefonata. Però adesso ci stiamo muovendo per cercare di ritrovarlo tramite la Telecom o magari rivolgendoci alla polizia postale – ha chiosato Rapallini –. Ovviamente non possiamo dire se si è trattato di uno scherzo o altro, ma credo sia giusto ragguagliare le persone su questi potenziali pericoli, in modo che sappiano come comportarsi nel caso qualcuno si trovasse nella stessa situazione di mia nonna".