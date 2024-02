Nonna rapinata dopo la lite. Giovane nipote arrestata

Dopo una violenta discussione con la nonna, è in carcere a Pesaro una 23enne di Tolentino, accusata di rapina. Dietro all’episodio, ci sarebbero i problemi di tossicodipendenza della giovane, noti da tempo. Il fatto è successo il 31 gennaio, ma è stato reso noto solo in questi giorni. Quel giorno la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Tolentino ha ricevuto la chiamata di una anziana, che chiedeva l’intervento di una pattuglia a causa di una discussione accesa con la nipote. I militari sono andati subito sul posto, essendoci stati già altri episodi nei quali la ragazza, seguita dal Sert per i suoi problemi con gli stupefacenti, aveva dato in escandescenze con i familiari. All’arrivo dei carabinieri la 23enne si era appena allontanata da casa. La nonna ha dunque raccontato alla pattuglia di aver avuto una discussione con la nipote, in particolare per l’accudimento del cagnolino di casa; la ragazza aveva perso le staffe e aveva iniziato a urlare, insultando e minacciando l’anziana. Dopo che la nonna, spaventata, aveva chiamato il 112, la nipote l’aveva spinta e fatta cadere a terra, le aveva preso i cellulari che erano appoggiati su un mobile e se ne era andata. Mentre la pattuglia ricostruiva l’accaduto e chiedeva l’intervento dei sanitari, per accertare le condizioni di salute della pensionata, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno perlustrato l’area, rintracciando la giovane dopo pochissimo all’interno di un cantiere edile in centro, a poca distanza da casa, con i telefoni della vittima ancora con sé. La 23enne è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate ed è stata portata in carcere a Pesaro. L’anziana, che nella caduta ha riportato un trauma cranico e un ematoma, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Macerata. Dopo le prime cure, per fortuna la pensionata si è ripresa. Nell’udienza di convalida in tribunale, difesa dall’avvocato Laura Antonelli, la ragazza si è scusata e si è detta dispiaciuta per il suo comportamento, legato alla sua tossicodipendenza. Il giudice Giovanni Manzoni ha convalidato l’arresto e disposto che per ora rimanga detenuta a Pesaro, in attesa che si possa trovare una comunità di recupero adatta a le.