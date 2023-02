Nonna Rosa, 100 anni e non sentirli

Tanti auguri nonna Rosa. La signora Rosa Cocilova Morici spegne oggi 100 candeline. Ha sempre vissuto nella sua casa di campagna di Apiro, dove è nata. "Mi ha insegnato tutto: dal rispetto per gli altri a quello per il lavoro. Le auguro un domani di lasciare questa terra senza soffrire troppo, perché lo merita", dice il figlio, Dino Morici, già primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. "Rosa è voluta rimanere nella sua zona, nel suo paese e nel suo campo, in contrada Sant’Andrea, poco prima del bivio per San Vicino. Fino a poco tempo fa, aveva le galline che accudiva sempre e vive ancora da sola, benché talvolta sia aiutata nelle faccende domestiche da qualcuno", fa sapere la nuora, Laura Belardinelli. Una vita di sacrifici e di amore, quella condivisa col marito Giovanni, di cui Rosa è vedova. Ad aiutarla sono i fratelli della donna, di 12 anni più piccoli, oltre al figlio. Un secolo di storie, racconti e strofelle che nonna Rosa ama ripetere agli affetti di cui si circonda. Eccolo, il segreto per raggiungere i cento anni: "Il mantra di nonna Rosa – sottolinea la nuora – è ‘A ogni giorno la sua pena’. Come a voler dire che è inutile fare progetti a lungo termine e preoccuparsi troppo per il futuro. Bisogna limitare la preoccupazione al giorno che si sta vivendo. L’unico progetto a lungo termine che ha fatto Rosa è stata la sua vignetta, che la accompagna da anni". Bravissima ai fornelli, nonna Rosa sa cucinare un delizioso coniglio in porchetta e dei gustosissimi cavallucci (dolce tipico del territorio). Uno dei suoi due nipoti condivide con la nonna la passione per la campagna.

Nicolò Moricci