Nonno da record: “A 106 anni scrivo ancora poesie. Il mio segreto? Accontentarmi”

Tolentino (Macerata), 8 febbraio 2025 – “La felicità dei nipoti”, è il suo primo pensiero. Anche oggi, che compie 106 anni. Ezio Paolucci è l’uomo più longevo di Tolentino e tra i più longevi della provincia e della regione. Vive da solo, è un accanito rimatore, scrive poesie in rima baciata e alternata, rispettando con rigore la metrica. Si presenta così: “Son poeta dilettante, trovo giusto e confortante qualche verso dedicato a chi l’abbia meritato”. È stato maestro delle elementari per quarant’anni, fino al 1982. Ed è molto orgoglioso di un riconoscimento ricevuto dal presidente della Repubblica Sandro Pertini il 16 giugno di quell’anno: un diploma di “benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d’oro per aver compiuto quarant’anni di buon servizio nelle pubbliche scuole elementari”.

Diversi suoi alunni oggi sono ultraottantenni. “Ricordo con tanto piacere il tempo della scuola – racconta il signor Ezio –, mi portavo in classe il mandolino e facevo cantare i bambini”. All’epoca c’era il maestro unico che, oltre ad insegnare materie come italiano, matematica e storia, si occupava anche di musica e ginnastica.

"Non ho fatto mai un’assenza. E gli alunni facevano a gara per farsi interrogare perché riuscivo a trasmettere loro il fatto che studiare fosse un privilegio”, aggiunge. A differenza di un paio d’anni fa, Paolucci viene assistito durante i pasti dai figli, Loris (medico in pensione) e Milena (architetto di Macerata). È sempre lucido; si è un po’ indebolito, per forza di cose, ma ne è consapevole, per cui presta molta attenzione ai movimenti, conosce i propri limiti e si adatta. Si interessa della politica internazionale e si dice preoccupato per quello che sta accadendo nel mondo. Diplomatosi nel 1940 a San Ginesio, durante la seconda guerra mondiale fu fatto prigioniero – stesso destino capitò agli altri suoi due fratelli – al campo di concentramento di Sforzacosta. Un fratello scappò durante un bombardamento degli americani, un altro fu portato in Germania e lui riuscì ad avere alcune agevolazioni come maestro, perché già lavorava. Tutti e tre i fratelli fortunatamente si ritrovarono dopo la guerra.

Intanto Paolucci, arrivato a quota 106 anni, continua a scrivere versi. L’ispirazione arriva a letto, perché dice di ragionare meglio, poi prende la penna. Gli ultimi versi sono dedicati ai familiari, in particolare ai figli che definisce i suoi “angeli custodi”, perché si prendono cura quotidianamente di lui. Come pure la nuora Patrizia, che nei fine settimana gli prepara i piatti della tradizione, e il genero Stefano. Ma qual è il segreto per arrivare a questa età? “Accontentarsi, senza protestare – dichiara –, prendere la vita come viene. Quando non si può evitare qualcosa, accettarla con pazienza”. A cento anni si sentiva un giovanotto. “Oggi me ne sento 56, una cinquantina li regalerei volentieri”, dice con ironia. Il suo desiderio, ora, è che i tre nipoti – Vittorio, Alessandro e Emma – seguissero “il suo esempio e le sue parole”. La festa con tutta la famiglia è prevista per domani.

Un anno fa, al primo gennaio 2024, nelle Marche si contavano 675 ultracentenari: 139 in provincia di Pesaro Urbino, 218 in quella di Ancona, 154 in quella di Macerata, 89 in quella di Ascoli e 75 in quella di Fermo. Di questi, sono venti quelli che avevano superato i 105 anni d’età: tre in provincia di Pesaro, due nell’Anconetano, cinque nel Maceratese, sette nel Piceno e tre in provincia di Fermo. Si tratta soprattutto di donne. Questi gli ultimi dati Istat. Ovviamente può darsi che qualcuno dei cinque che in provincia avevano superato i 105 anni nel frattempo purtroppo non ci sia più.