Nonostante aprile sarà ancora primavera

Paola

Pagnanelli

prile è una promessa che maggio è costretto a mantenere" recita una frase molto citata. Sembra banale, in realtà racconta un principio vitale che vale la pena di tenere a mente. La Pasqua cristiana è la bellissima festa della resurrezione di Cristo, la vita oltre la morte, il sacrificio sulla terra premiato con il Paradiso per l’eternità. Prima ancora, c’era la Pesach ebraica, che celebrava la fine della schiavitù in Egitto; la parola significa "passare oltre", e si rifarebbe alla decima piaga, quando gli ebrei segnarono con il sangue dell’agnello le porte delle loro case, per far sì che lo sterminatore passasse oltre, uccidendo solo i primogeniti degli egizi. Ma secondo alcuni, la festa era ancora precedente: la parola inglese per indicare la Pasqua, Easter, si potrebbe legare a una divinità pagana dal nome Eostre, o persino alla babilonese Ishtar. Per tutti in ogni caso, da millenni, si tratta di festeggiare la rinascita, il rifiorire della vita dopo l’inverno, la primavera.

Questa è la promessa di aprile: anche se spesso, come quest’anno, a Pasqua fa più freddo che a Natale, la promessa è che torniamo sempre a rifiorire, noi e tutto quello che è intorno a noi. C’è una nuova vita pronta a rinascere, e ci sarà sempre, a dispetto di tutto quello che abbiamo fatto o non fatto nei mesi precedenti, nonostante i fallimenti o i trionfi. Intrattabile ma piena di vita e di energia come un’adolescente, è ancora primavera. Non è forse questa una cosa straordinaria che merita di essere celebrata?