’Nonviolenza’, premiata Maggiori

È andato a Linda Maggiori, giornalista e scrittrice, educatrice all’ecologia e alla pace, nata a Recanati ma ora residente a Faenza con la numerosa famiglia, il premio internazionale per la Nonviolenza 2024 indetto dal Comune di Monteleone di Puglia, l’Istituto Martin Luther King di Accadia e il Centro Gandhi di Pisa. Maggiori è stata scelta per il suo impegno civico e ambientalista oltre che per lo stile di vita anticonformista, che segue insieme al marito e i suoi 4 figli: coltiva un orto biodinamico e vive senza auto, si sposta in città con la sua mitica cargo-bike o sulle lunghe distanze con treni ragionali. Il Premio per la nonviolenza nasce nel 2016 in ricordo di quanto accaduto il 23 agosto 1942 quando un gruppo di donne mise in fuga le autorità fasciste pagando la loro protesta contro la fame e la guerra con centinaia di arresti e morti.