Norm, cambio al vertice. Arriva Giordani

CAMBIO al vertice del Norm (Nucleo operativo radiomobile) della compagnia dei carabinieri di Tolentino. Il luogotenente Emanuele Giordani (foto) ha preso il posto del tenente Federico Pellegrini, che è andato al Norm di Jesi. Diverse e preziose le indagini condotte dal tenente Pellegrini: basti pensare al furto con spaccata alla gioielleria "Doroinpoi" con le misure cautelari a carico di tre soggetti rom del Foggiano; al fermo dei due rapinatori all’autogrill di Tolentino; all’indagine sui maltrattamenti dell’alunna disabile. Oltre a svariati arresti in ambito di stupefacenti. Il luogotenente Giordani, già in servizio a Tolentino dal 2022, proviene dal Norm di Camerino. Classe 1971, originario di Porto Sant’Elpidio, è stato anche alla direzione centrale della Polizia criminale di Roma e al Ros di Ancona. Da parte del comando, i ringraziamenti al tenente Pellegrini per il lavoro svolto con i migliori auguri e il benvenuto al luogotenente Giordani.