"Norme igieniche non rispettate e lavoratori in nero a Civitanova: denuncia di una signora"

"Ho lavorato in un locale del centro. Gli alimenti del giorno prima vengono spesso riciclati, le norme igieniche sono vergognose e non c’è alcun rispetto per il cliente. Ma neanche per i lavoratori". A dirlo è una signora di Civitanova che ha deciso di pronunciarsi sulle nostre colonne dopo aver vissuto la situazione sulla pelle. A sua detta tutto ciò non è normale e così ha deciso di denunciare pubblicamente il fatto. Si dice anche pronta a rivolgersi al comando dei carabinieri per la tutela della salute, ovvero i Nas. "Non è possibile – prosegue nel suo racconto al telefono –. Ho visto cadere del cibo per terra per poi essere messo nuovamente all’interno dei panini. Ma anche cornetti freschi poi congelati e venduti il giorno successivo. Prendono in giro i clienti e questo non va bene". Poi, oltre al danno pubblico, secondo lei c’è anche la beffa personale.

"Ho lavorato sei-sette ore al giorno per quattro giorni, compreso il weekend. Ma non mi hanno pagato e mi hanno già annunciato che non lo faranno perché a detta di chi gestisce il locale io non ho fatto niente. E in tutto ciò lavoravo in nero", prosegue dispiaciuta la signora nel suo racconto telefonico. Preferisce però rimanere anonima per evitare problemi maggiori. Ma si dice pronta ad andare fino in fondo per risolvere questa sua situazione personale, "ma anche per il bene pubblico".