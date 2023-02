Norme sui sottotetti, l’ingegnere Medori: "Conflitto di leggi"

Il recupero dei sottotetti è un’aspirazione di molti, ma… occhio. C’è il serio rischio che si finisca per pagare una concessione che il Comune impropriamente rilascia in base alla legge regionale n. 112021 senza che di fatto il richiedente possa fruirne dei benefici. Lo sottolinea l’ingegner Giorgio Medori, ricordando una nota da lui inviata alla Regione prima dell’approvazione della legge. Il punto è l’altezza media del sottotetto su cui sia possibile l’intervento. La Regione la fissa al 2,20 metri, abbassando quella di 2,40 in precedenza stabilita dalla giunta Cerescioli. "Il punto è che in entrambi i casi si va contro la legge di Stato, che fissa a 2,70 l’altezza minima per l’intervento. Disposizioni alle quali – sottolinea Medori – si attengono le Asl nel rilascio delle autorizzazioni all’abitabilità. Ne discende che gli uffici tecnici comunali possano rilasciare parere favorevole ai richiedenti, i quali pagano quanto richiesto per le opere di urbanizzazione ma l’Asur, in base alla legge di Stato 5775, neghi l’abitabilità". Il caso, informa Medori, si è verificato a Pesaro, ove la L.R. n. 11 è stata recepita dal Comune ma la differente valutazione tra Asur e Regione sta creando problemi reali. "E succederà anche in altri Comuni – sottolinea Medori – perché una legge di Stato è prevalente su quella della Regione: rientra quindi nella norma che l’Asur faccia riferimento ad essa e non a quella della Regione. Non mi risulta che Civitanova abbia recepito le disposizioni a suo tempo emesse dalla Giunta Ceriscioli, né tantomeno se lo abbia fatto per l’ulteriore riduzione stabilite da Acquaroli, ad ogni modo – conclude – il conflitto legislativo StatoRegione potrebbe prefigurare possibili futuri danni patrimoniali legati agli oneri concessori. A meno che non si raggiunga un’auspicabile chiarificazione tecnico giuridica".