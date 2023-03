Nosocomio civitanovese "Presidio indispensabile"

di Lorena Cellini

Torna il presidio di polizia al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Soppresso diversi anni fa, è stato inaugurato ieri mattina, sulla pressione delle richieste del personale sanitario, sempre più spesso bersaglio di insulti e aggressioni. Per l’occasione, parata di istituzioni provinciali e locali, di politici regionali e civitanovesi all’ospedale cittadino, davanti a medici e infermieri e vertici sanitari. Sarà una postazione al momento coperta solo part time perché i problemi di organico non consentono di garantire la presenza delle divise dalle 8 alle 20, mentre la notte la vigilanza è garantita da ditte private che sono già operative.

"Il tetto di spesa a livello centrale che ci impedisce di assumere medici e infermieri vale anche per le forze dell’ordine" ha ammesso l’assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini. E allora il presidio sarà organizzato con l’impiego di due poliziotti che opereranno su due turni; dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, ma potendone garantire soltanto uno al momento, fermo restando che anche nelle ore ‘scoperte’ le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza interverrebbero in caso di emergenza . "Però quello che inauguriamo lo considero un miracolo anche perché se riusciamo a garantire questo presidio è, per parlare con termini medici, grazie a una donazione di sangue della polizia" ha detto Saltamartini. Vengono infatti sottratti al commissariato di Civitanova gli agenti impegnati a difesa del punto soccorso, visto che il comparto delle forze dell’ordine, come quello della sanità, in fatto di organico è in apnea. Il presidio di polizia risponde alla necessità di fare fronte a un aumento, in questo anni, degli episodi violenti verso il personale sanitario a livello nazionale e locale.

"E’ una risposta per garantire tutela al personale sanitario e anche agli utenti" ha sottolineato Antonio Draisci, direttore della Ast di Macerata. Il prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, ha parlato di "segnale di vicinanza al personale e con questo servizio diamo una risposta in tempi rapidi al bisogno di sicurezza". Anche il questore Vincenzo Trombadore si è soffermato sulla "risposta immediata data dalle istituzioni", benché siano anni che all’ospedale aspettavano il ripristino del posto di polizia. Per il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, "inauguriamo un servizio fondamentale importante nell’ottica della sicurezza nei luoghi di lavoro. Passo in avanti in ottica legalità".