Note in Movimento", Pro Loco Trodica lancia l'edizione 2020 della Festa della Musica"

Per il secondo anno la Pro Loco Trodica aderisce alla festa della musica contribuendo alla promozione del territorio e, da oggi fino a domenica, propone quattro serate di musica e divertimento lanciando la prima edizione di "Note in movimento". In piazza Pertini, nell’area moderna e più recente della frazione di Morrovalle, sarà un susseguirsi di tributi, spettacoli di vario tipo e come gradito contorno street food, giochi per bambini, mercatini di prodotti tipici e birra a fiumi (il 50% di produzione marchigiana). Si comincia questa sera con l’esibizione musicale degli allievi della "Scuola Universo Musica" Monte San Giusto e Morrovalle. In più la ginnastica e la musica delle migliori colonne sonore si fonderanno grazie alle ragazze della Asd Ginnasticando 2.0. Domani saggio dei maestri e degli allievi della locale scuola "Toscanini ‘79", quindi dj set Acidort CREW per ballare fino a tarda notte. Sabato sera ospite la giovanissima cantante civitanovese Sofia Tornambene, vincitrice della 13° edizione del talent show "X Factor" nel 2019, a seguire la band Regina suonerà i successi immortali dei Queen. Infine domenica chiusura con un altro omaggio musicale, stavolta a Vasco Rossi da parte dei Recidivi.

Andrea Scoppa