Note, poesie e testimonianze

L’associazione "Bianca è Luce" domani alle 21 al teatro comunale di Treia, in collaborazione con il Comune, organizza "Letizia nel viaggio di Luce. Riconoscimento a chi si è distinto nella vicinanza". Ovvero musica, poesia e testimonianze in ricordo di Letizia Contenti (giovane mamma di Montegranaro prematuramente scomparsa a causa di una malattia). Una serata costruita dal presidente Mario Vito Losavio con associazioni che operano nel sociale. Musica con Massimo Iacopini pianista, Carmen Marinelli (in arte Falene) cantautrice, Francesca Zenobi attrice, Beatrice Bellabarba cantante, Sofia Piccioni psicoterapeuta e Luca Pettarelli, illustratore e grafico. Presenta Barbara Olmai. Nella serata verrà conferito il riconoscimento in memoria di Letizia a Laura Stopponi (caregiver, counselor, educatore professionale).