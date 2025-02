"Note segrete", domani la presentazione della silloge poetica di Lucia Nardi

Domani alle 18.15 alla libreria Del Monte di Macerata ci sarà la presentazione della silloge poetica "Note segrete" di Lucia Nardi, in arte "LuNa" con la prefazione dell’editore Salvatore Monetti. L’incontro sarà condotto da Mina Sehdev in dialogo con l’autrice, mentre la declamazione delle liriche sarà a cura dell’attrice Scilla Sticchi. L’appuntamento è libero e aperto, e s’incentrerà su un percorso che parte dalla poesia per giungere al concetto di anima. Alla fine si aprirà il dibattito con la platea per giungere ad una riflessione più ampia e universale. L’autrice si tratterà per firmacopie. Per tutti ci sarà una sorpresa ad arte come cornice dell’appuntamento. È gradita la prenotazione con un messaggio WhatsApp al 3208231167.