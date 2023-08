Note sotto le Stelle a Montecassiano con Musicultura - Che sarebbe di Noi senza Canzoni?

Questa sera, alle 21.30 in piazza Unità d’Italia, si are la nuova settimana del Macsi con l’appuntamento insieme alla Compagnia di Musicultura che torna per la terza volta a Montecassiano, in questa occasione con lo spettacolo "Che sarebbe di noi senza canzoni". L’ensemble creata anni fa dal compianto Piero Cesanelli torna a riunirsi ancora una volta quest’estate e lo farà al gran completo. Il pubblico potrà quindi tornare ad apprezzare la magnifica combinazione di canzoni, musica e racconto che accompagnerà lo spettatore in un viaggio emozionante compiuto ripercorrendo le più suggestive pagine della musica italiana e straniera e rivivendo allo stesso tempo anche le vicende degli anni che le hanno viste nascere. Domani, sempre alle 21.30 ma nel cortile San Giacomo il circolo culturale Scaramuccia organizza "Letture sotto le stelle: Lettura di un racconto di Dino Buzzati", ovvero "La famosa invasione degli orsi in Sicilia". Ingresso gratuito a entrambi gli appuntamenti.