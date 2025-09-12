Notifica della Tari, ma lei non deve pagare

Un nuovo caso di notifica sbagliata riaccende i riflettori sulla gestione dei tributi a Recanati. Questa volta a farne le spese, anche se solo in termini di tempo e stress, è stata una recanatese che nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di sollecito-accertamento per la Tari 2024 relativo a un immobile di via Falleroni. La somma richiesta era di 74 euro, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, l’importo sarebbe salito a 89 per effetto delle sanzioni e delle spese di notifica. C’è, però, un dettaglio fondamentale: dal 28 giugno 2024 la recanatese non risulta più proprietaria dell’abitazione in questione. Una circostanza già agli atti del Comune, ma che non è stata presa in considerazione al momento dell’emissione del provvedimento.

La diretta interessata ha contattato l’ufficio tributi del Comune per chiarimenti. "All’inizio – racconta – non sapevano darmi risposte. Poi, dopo ulteriori controlli, hanno riconosciuto che si trattava di un errore". Una conferma arrivata anche per iscritto, tramite mail firmata dalla dipendente comunale che ha ammesso la svista: "Il provvedimento non era dovuto in quanto non era stato considerato che il 28/06/2024 aveva lasciato l’abitazione". La vicenda si è, dunque, chiusa con l’annullamento dell’avviso, ma solleva una questione più ampia: cosa accade quando simili provvedimenti arrivano a cittadini anziani, magari soli o poco abituati a maneggiare la burocrazia digitale? Il rischio è che, per timore di multe più salate o di ulteriori problemi, preferiscano pagare senza approfondire, anche quando le somme richieste non sono dovute. Un pericolo tutt’altro che remoto, se si considera che solo pochi giorni fa era emerso un altro caso: una multa già saldata che era stata comunque oggetto di sollecito. Due episodi ravvicinati che alimentano dubbi sulla precisione delle procedure e sulla tenuta dei controlli interni. La donna non nasconde la sua preoccupazione: "Non vorrei che l’anno prossimo mi arrivasse di nuovo un avviso per una casa che non è più mia. Ecco perché all’invito della dipendente di stracciare l’atto e di non considerare la richiesta di pagamento ho preteso che mi venisse data risposta tramite e-mail". Un singolo errore può capitare, ma una catena di sviste rischia di intaccare la fiducia dei cittadini e, in un contesto in cui la platea dei contribuenti include molte persone anziane, ogni notifica sbagliata può tradursi in denaro pagato ingiustamente e difficilmente recuperato.