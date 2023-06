Notte Bianca dello Sport a Tolentino, Giorgio Prezioso, Andrea Lattanzi e tanti altri ospiti

Successo per la Notte bianca dello Sport, sabato scorso nel centro storico di Tolentino. Dall’ospite Giorgio Prezioso, il noto dj, che ha fatto ballare piazza della Libertà, alle vie trasformate in campi sportivi dove bambini e adulti hanno giocato a calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, tennis e provare karate e judo, nordic walking e atletica, scacchi e freccette. Tra gli ospiti, Andrea Lattanzi vicecampione italiano cat. 94 kg di karate, Fabio Romagnoli delegato provinciale Coni, Nazzareno Rocchetti, Simone Ruffini campione mondiale di fondo di nuoto, i ragazzi degli special olympics, Fabrizio Castori, Federico Monzoni campione nazionale di downhill. Molto seguite le acrobazie sugli skate e le dimostrazioni di soft air così come il calcio balilla umano, dove si sono sfidate persone di tutte le età. E ancora, il percorso con le mini bici a cura di Bimbolandia, e i giochi di ruolo con la Fumetteria 42. Il tutto con l’animazione di Multiradio e lo spettacolo della Fashion GiaManDance. "Una serata bellissima", ha commentato il vicesindaco Alessia Pupo.