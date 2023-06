Notte bianca dello sport con la musica di Prezioso

Oggi a Tolentino va in scena la Notte bianca dello Sport con tante discipline e una ventina di associazioni sportive, ma anche musica, animazione, degustazioni, musei e negozi aperti. Ospite speciale Giorgio Prezioso (foto), dj e produttore italiano che proporrà una scaletta di mix a partire dalle 23 in piazza della Libertà. Si tratta di uno dei protagonisti della musica dance dagli anni ‘90, nonché parte del gruppo del Deejay Time e colonna di Radio Deejay e M2o. Grandi e piccini potranno provare calcio, tennis, basket, volley, karate, skate, atletica, nordic walking, boxe, calcio a 5, scacchi, giochi di ruolo, freccette, fino al soft air. Da non perdere il torneo di calcio balilla in piazza Martiri di Montalto.