Notte brava a Civitanova, ritirate 18 patenti. Ubriaco fugge all’alt, inseguito e denunciato

Civitanova Marche, 22 ottobre 2023 – Ennesima notte movimentata a Civitanova, dove sono state ritirate 18 patenti per guida in stato di ebbrezza. Attorno alle 5 di questa mattina è anche andato in scena un inseguimento da parte della polizia stradale, che è riuscita a bloccare un’auto che non si era fermata all’alt degli agenti.

Dopo una dissennata corsa dentro il centro abitato di Civitanova, il conducente è stato bloccato: il tasso alcolemico nel suo sangue era di 1,5 grammi per litro, tre volte oltre il limite. Per questo l’automobilista si è visto ritirare la patente e multare per guida in stato di ebbrezza.

I controlli della Polstrada, in collaborazione con il personale della Questura, hanno permesso di ritirare 18 patenti per guida in stato di ebbrezza a 13 uomini tra i 18 e i 28 anni e a quattro oltre i 32. Nella rete della polizia stradale anche una ragazza. Complessivamente sono state individuate sette violazioni di natura penale e undici di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 213 punti e sono state fatte venti multe.