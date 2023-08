Notte con Leopardi, Mozart e Hendel Poesia e musica diffondono bellezza

Poesia di Leopardi ("e il naufragar m’è dolce in questo mare") e musica di MozartHendel - questa sera (ore 21,30) nella Collegiata San Paolo di Civitanova Alta (centro storico, piazza della Libertà) – con Oleana Kocherga, primo flauto dell’Orchestra ucraina di Zaporizhzhia, e l’attrice Viviana De Marco, che reciterà le poesie più celebri di Leopardi (L’Infinito, A Silvia, Alla Luna, la Ginestra, Passero solitario, etc.). Alle tastiere Fausto Palmieri. Ingresso libero.

"Si tratta di un viaggio nella poesia tra solitudine, integrazione e ricerca della bellezza" – ha detto ieri nella conferenza di presentazione a Palazzo Sforza la civitanovese De Marco, presenti l’assessore Barbara Capponi ed Eleonora Tizzi, che ha già proposto lo spettacolo con Oeana e Fausto agli studenti del liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e presso la Terrazza di San Gabriele, nel quartiere compreso tra centro e Fontespina -. A Leopardi abbiamo affiancato anche i versi di un poeta ucraino dell’Ottocento, Sevcenko e la musica di Skorik". "Con questa serata si concluderà la "triade" promossa dalla Commissione pari opportunità del Comune (presidente Tizzi), di concerto con quella regionale – ha precisato l’assessore Capponi – dopo le riuscite esecuzioni al Liceo per i giovani, sui temi del femminile in Dante e Leopardi, e l’Omaggio a Maria a San Gabriele per la cittadinanza. Abbiamo registrato un grande riscontro di pubblico, nella divulgazione della cultura del bello. Obiettivo: favorire la sensibilità della parità, nel rispetto integrale della persona".

Il recital a San Paolo si gioverà dell’atmosfera singolare della chiesa del Settecento, con i suoi giochi di luce, le decorazioni e le molteplici opere d’arte. E’ uno spazio sacro super collaudato da decenni per concerti d’organo, musicali, Corali e spettacoli teatrali estivi. Da sottolineare l’incontro e l’intesa tra Viviana De Marco e la flautista Kocherga, approdata a Civitanova a causa della guerra. La musicista ucraina, soddisfatta dell’accoglienza, soffriva però agli inizi per l’impossibilità di praticare la sua arte. La Provvidenza l’ha messa in contatto con Viviana, che ha trovato in lei più di una partner, una sorta di sorella del palcoscenico, tanto che in un anno hanno portato 50 spettacoli in altrettanti Comuni delle Marche. Nei prossimi giorni saranno a Saludecio, vicino Cattolica, dove è in corso un Festival.

Ennio Ercoli