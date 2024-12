Notte dei pupazzi domani in libreria

Insolito appuntamento alla libreria "Giunti al punto" del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa insieme ai propri peluche del cuore. Da domani, infatti, al via la prima edizione della "Notte dei pupazzi in libreria", ispirata alla "Stuffed animals sleepover". Dalle 18.30 di domani sarà possibile lasciare il proprio pupazzo preferito in libreria per tutta la notte e tornarlo a prendere sabato mattina, dalle 11.30, per scoprire quali sorprese ha preparato durante la sua divertente avventura in libreria.