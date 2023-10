Notte dei ricercatori. Laboratori e giochi, il centro prende vita grazie all’Università

Giochi e laboratori aperti a tutti nel cuore della città, per far toccare con mano cosa sia la ricerca universitaria. E in serata, gran finale con Serena Dandini. Così l’Università di Macerata ha celebrato per il sesto anno la Notte europea dei ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini nell’ambito delle azioni Marie Curie. Per Unimc, in particolare, si tratta di mostrare come le discipline umanistiche legate al passato si allaccino alle nuove frontiere della tecnologia. L’ateneo ha partecipato con il sostegno del Comune e di Europe Direct tramite il progetto Sharper finanziato dalla Commissione europea. "Abbiamo inserito questa iniziativa nel contesto del Macerata Humanities Festival – spiega il rettore John McCourt –, che abbiamo voluto incentrare sul tema della comunità. Puntiamo sull’importanza della comunità universitaria, che impara confrontandosi, stando insieme in presenza. Una comunità inclusiva, libera da etichette e barriere precostituite". Il punto di riferimento per la maggior parte delle iniziative è stato il loggiato del Palazzo degli Studi, dove sono stati allestiti stand e corner divulgativi. Si è partiti dal collegamento con gli scavi archeologici di UniMc in Albania, per arrivare a giochi a quiz ed esperienze interattive con l’intelligenza artificiale e visite guidate alle opere di palazzo Ricci. Sempre suggestivo lo stand della polizia scientifica. Ad animare piazza Battisti è stato il live show con Giusi Minnozzi e Multiradio con musica e tante interviste incentrate sulle questioni di genere. Alla biblioteca didattica in piazza Oberdan è stata inaugurata la mostra "Attilio Ascarelli: dalle Fosse Ardeatine al Dna", che espone alcuni dei pezzi dell’archivio, donato all’Università di Macerata, del medico anatomopatologo che guidò l’equipe incaricata dell’esumazione e dell’identificazione dei corpi delle vittime dell’eccidio nazista nel 1944. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle questioni di genere e della sostenibilità, attraverso talk e laboratori. Su questi temi si è confrontata anche l’ospite speciale della serata al teatro Lauro Rossi, Serena Dandini: la conduttrice, scrittrice e autrice tv ha dialogato con la prorettrice Natascia Mattucci.