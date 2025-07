"Notte dei saldi e balletto in piazza. Il flop del Comune e di Centriamo"

"Se il sindaco, la presidente dei Teatri e la presidente di Centriamo pensano che un cinema all’aperto e un balletto classico tra auto parcheggiate in piazza siano soluzioni valide per il commercio, dimostrano di non avere una reale comprensione del settore. La presidente di Centriamo (Debora Pennesi, ndr) non sembra all’altezza di rappresentare questa categoria e le sue decisioni meritano una riflessione attenta". Senza mezze parole l’associazione Viviamo Civitanova sbatte in faccia a tutti la questione legata alle scelte del Comune, ai costi, al rientro. Premette che "erano state raccolte oltre 100 adesioni di negozi che avrebbero voluto rimanere aperti fino alle 23, ma l’amministrazione è rimasta in silenzio e indifferente, mentre la programmazione degli eventi, che è arrivata in ritardo, mostra la volontà del Comune di spostare l’attrattiva verso il lungomare e il porto". Scende nel dettaglio Viviamo: "Il primo mercoledì di shopping, 2 luglio, ha evidenziato il pressappochismo di questa amministrazione che sembra agire senza strategia, collezionando flop a scapito dei commercianti. In un periodo in cui le famiglie stentano ad arrivare a fine mese e il commercio è in crisi, è fondamentale essere attenti e parsimoniosi nello spendere i soldi dei contribuenti". E ancora: "Far passare il Nova Festival, danza urbana con spettacoli allestiti tra macchine parcheggiate in piazza e senza un palco adeguato, e il Civitanova Film Festival in piazza Ramovecchi come eventi per il commercio richiede coraggio e incoscienza, come dimostrano le scarse presenze". Spietata la critica anche alla notte dei saldi del 5 luglio, dell’associazione Centriamo: "Le aperture serali hanno interessato circa 10 negozi. Chiaro che dopo la delusione del mercoledì, i negozianti non hanno voluto aggravare i loro già pesanti bilanci, e visto che organizza tutto l’associazione Centriamo è ora che cominci a centrarsi sui veri problemi del settore. Il commercio – conclude Viviamo Civitanova – lotta per sopravvivere in una piazza dove l’amministrazione fa convenzioni e progetti coi centri commerciali mentre il sindaco sfrutta i negozi per la sua campagna elettorale. Nel frattempo, Comuni vicini ottengono significativi aiuti per i centri commerciali naturali".