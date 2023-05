"Notte del Classico" Applausi al Vaccaj

Notte da capolavori per i liceali del Classico "Filelfo" di Tolentino (nella IX edizione della Notte nazionale del liceo classico). Al Vaccaj è stato sold out per lo spettacolo "Una notte al museo", in scena venerdì sera e sabato con la matinée per le scuole medie. I tableaux vivants hanno fatto rivivere il David di Michelangelo e la Venere di Milo, le Tre Grazie e la statua di Amore e Psiche di Antonio Canova e un cammeo della Gioconda di Leonardo da Vinci. A complimentarsi con i 70 studenti anche il sindaco Mauro Sclavi. Soddisfatte le prof Claudia Canestrini (coordinatrice del Classico), Laura Dionisi, Ilaria Gobbi, Laila Boldorini e Marcella Borgiani, il regista e coreografo Fabio Bacaloni. Alla sceneggiatura ha partecipato anche l’ex alunno Carlo Cartuccia, mentre i ragazzi del coro sono stati preparati dalla prof Annamaria Mazza. Conduttori, Edoardo Costantini e Michele Polisano, entrambi ex alunni. Foto di Andrea Giuliani e Mirko Scoccia.