"Notte del Classico": il liceo replica le gioie dello scorso 5 maggio

"Notte del Liceo Classico": nella sede di via Mandela si replica oggi, dalle 16 alle 18, con la riedizione dell’evento dedicato a "Napoleone ed al potere". Dopo il successone dello scorso 5 maggio, la Notte nazionale del Liceo Classico fa dunque il bis. L’Istituto "Leonardo da Vinci" di Civitanova – vera cittadella dei liceali, sono oltre 1500 tra tutti gli indirizzi – tornerà ad aprire le sue porte alla città per una riedizione della rassegna, che ha coinvolto in Italia più di 350 licei. L’idea di riproporre una "Selezione" delle performance e degli interventi già presentati nella scorsa edizione è nata dal coordinamento nazionale dell’evento ideato dal professor Rocco Schembra (Liceo "Gulli e Pennisi" di Acireale). L’iniziativa è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. In occasione della rassegna si potrà riascoltare il noto storico dell’arte, professor Stefano Papetti, che tratterà delle Ville napoleoniche nelle Marche. A seguire performance preparate dagli studenti.

Ennio Ercoli