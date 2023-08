Notte delle Saette a Porto Recanati: 103 corse, 355 partecipanti e tanti sorrisi

Non ha deluso nemmeno stavolta "La Notte delle Saette", e cioè la gara di velocità sulla distanza di 50 metri rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, svolta nei giorni scorsi a Porto Recanati. La manifestazione è stata organizzata dall’Avis locale insieme al Gruppo Podistico Amatori, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Fidal e Coni. Questa edizione, la ventiseiesima, ha registrato il numero più alto di partecipanti: 355, per un totale di 103 corse tra batterie, semifinali e finali. Ben 120 i ragazzi di Porto Recanati, oltre ad altri provenienti da tutta Italia e qualcuno persino dall’estero. Nel corso della serata, è stato consegnato al coach Nicola Scalabroni il premio alla memoria di Guido Cittadini, questo per aver centrato con l’Attila Junior Basket la promozione in serie B.

Il premio dedicato all’indimenticato presidente dell’Avis Alberto Giattini, è andato a Nicole Rossetti di Osimo e Riccardo Mignanelli di Porto Recanati, entrambi con sette partecipazioni alle varie edizioni della gara. Mentre i "velocisti in erba", con i migliori tempi conseguiti per ogni categoria, hanno ricevuto gli attestati in ricordo di Pino Calendi: Alessio Scalabroni, Lorenzo Marinelli, Edoardo Buttafuoco, Federico Buzzarello e Martino Catasti, Shikora Luce, Ida Stamerra, Sofia Bagaglini e Siria Cicerone.

A premiare c’era direttamente il sindaco Andrea Michelini, insieme al consigliere comunale Francesco Quercetti, a Fabio Romagnoli del Coni, ai due atleti marchigiani Enrica Cipolloni e Nazzareno Di Marco, con inoltre Daniele Ragnetti e Morena Soverchia per l’Avis.