Notte dello shopping. Un grande flop

Un flop la Notte dello Shopping organizzata nell’ambito della ‘Civitanova Tricolore’, un programma di eventi allestiti per il weekend della festa della Repubblica. Tra questi l’apertura serale dei negozi, iniziativa organizzata dal Comune con l’associazione di commercianti Centriamo. Nella zona del centro soltanto una quindicina le attività aperte, un risultato che è stato anche la conseguenza di problemi di comunicazione che non hanno raggiunto per tempo la categoria dei negozianti. Ad azzoppare l’iniziativa anche la concomitante finale di Champions tra Inter e Paris Saint Germaine, che ha tenuto incollati agli schermi tivvu’ tantissima gente. Infatti, il passeggio in centro si è animato soltanto dopo la fine del match, ma non è bastato a invertire il trend commerciale. Il week end Tricolore si è aperto anche con una gaffe istituzionale. La coreografia allestita dal Comune per riprodurre sulla facciata di Palazzo Sforza la bandiera italiana è stata proiettata con i colori al contrario.