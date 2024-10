Notte di caos dopo lo show di Simba La Rue. I residenti: “Urla e atti vandalici”

Civitanova (Macerata), 13 ottobre 2024 – Ancora un sabato notte con il caos nella zona del Donona e in tutto il centro, fino alla stazione ferroviaria. Galeotto lo show con Simba La Rue, una gran folla di giovani si è riversata nella discoteca e poi è scemata nelle vie del centro. Caos, schiamazzi, atti di vandalismo in una vasta area, nonostante i controlli e la massiccia presenza delle forze dell’ordine e dei vigilanti privati.

Ad un certo punto della nottata si sono affrontanti gruppi di giovani divisi per bande. Notte insonne per i residenti vittime della mala movida e di una situazione che va avanti da troppi anni senza che nessuno abbia mai saputo dare risposte concrete al loro disagio.

“Dopo tredici anni di proteste - riferiscono - non è successo niente anzi, le cose sono drasticamente peggiorate. Questa notte sotto le nostre case si muovevano bande. È stato un disastro, urla, atti vandalici. Temiamo per la nostra incolumità e abbiamo paura perché c’è tanta gentaccia in mezzo ai giovani che cercano soltanto il divertimento. Sono personaggi poco governabili e anche con il grande dispiegamento di forze dell’ordine che è stato organizzato stanotte era difficile tenere sotto controllo il territorio con migliaia di giovani in giro. A questo punto chiediamo al prefetto la possibilità di difenderci, chiediamo la possibilità di ottenere il porto d’armi perché sotto le nostre case ci sono ubriachi, drogati e violenti”.

Tra i vari episodi segnalati nel corso della notte, uno ha visto coinvolto due gruppi di nordafricani, che hanno iniziato a litigare, cercando lo scontro fisico. Il massiccio dispositivo di forze dell’ordine ha evitate che le due bande venissero a contatto. Alcuni sono scappati in piazza XX Settembre, sperando di spostare lì il focus della contesa. Anche lì, poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno scongiurato lo scontro, ma alcuni ragazzi hanno rivolto frasi ingiuriose alle forze dell’ordine e tentato di sottrarsi all’identificazione.

Tre di questi hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti, bloccati e identificati dalla polizia. Si tratta di cittadini tunisini, residenti in provincia di Ancona, per i quali scatteranno denunce per resistenza a pubblico ufficiale e multe per ubriachezza molesta. Una quarta persona sarà segnalata alla prefettura per il possesso di 1,8 grammi di cocaina. Grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza è stato poi possibile sequestrare diverse dosi di stupefacente: in particolare hashish (17,7 grammi) e cocaina (3.3 grammi).