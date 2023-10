Notte di controlli a Civitanova: alla guida ubriachi, raffica di patenti ritirate

Macerata, 9 ottobre 2023 – Raffica di patenti ritirate lungo la costa per guida in stato di ebbrezza, nella notte tra sabato e ieri. La polizia stradale di Macerata ha svolto dei servizi specifici, mirati alla sicurezza e alla prevenzione.

A Civitanova sono state ritirate diciotto patenti, di cui otto a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, sette oltre i 32 anni, e tre a donne, di cui due tra 18 e i 22 anni, e una di un’età superiore ai 32 anni. Complessivamente sono state individuate nove violazioni di natura penale e nove di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati ben 240 punti. Sono state elevate complessivamente 21 sanzioni al codice della strada. Questo il bilancio di una sola notte di controlli lungo la fascia costiera della provincia.

L’attività della polizia rientra in un progetto ad ampio raggio, supportato dal ministero dell’interno - attraverso il prefetto Flavio Ferdani, il questore Luigi Silipo e il compartimento Polizia stradale di Ancona - finalizzato ad abbassare il numero delle vittime su strada (per le cosiddette "stragi del sabato sera"). La priorità per le forze dell’ordine, su input del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è svolgere una vera e propria attività di prevenzione, con l’obiettivo anche di ridurre ed evitare quanto più possibile feriti e incidenti stradali.

Questi servizi periodici rivelano l’impegno concreto della polizia, che ha messo in opera una capillare attività di controllo sulle strade, volta alla sicurezza dei cittadini di ogni età. Solo un mese fa, sempre a Civitanova, la Polstrada aveva ritirato venti patenti in una notte; erano stati decurtati 248 punti ed erano state elevate 26 sanzioni. I numeri, purtroppo, ad oggi sono solo lievemente diminuiti.