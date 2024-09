Notte di follia dopo il furto, scatta il ricovero

Di notte aveva creato scompiglio a Porto Potenza, suonando i citofoni di alcune abitazione e prendendo a calci delle auto, ed era stato portato in ospedale per essere ricoverato nel reparto di psichiatria. Ma da lì è fuggito ed è stato ritrovato poche ore dopo in un bar, dove ha ricominciato a dare in escandescenze. Alla fine sono dovuti intervenire i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri che lo hanno immobilizzato a terra, per poi portarlo in ospedale.

Protagonista della vicenda un 29enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. Infatti è la stessa persona che martedì era stato denunciato dai carabinieri per aver rubato una Peugeot 208, parcheggiata davanti alla farmacia Casciotti. Il giovane, che vive in città ed è originario del Piemonte, già da diverso tempo aveva cominciato ad avere una condotta minacciosa con le altre persone, anche a causa di alcuni problemi di natura psichiatrica.

Tant’è che nella nottata tra martedì e mercoledì si è nuovamente alterato. A tarda ora ha iniziato a suonare i citofoni di un condominio, buttando giù dal letto svariati residenti che stavano dormendo. Non contento ha continuato a fare confusione, scalciando contro delle auto in sosta. La mattina seguente, mentre si trovava a passeggio in città, era stato raggiunto un’ambulanza del 118 che lo aveva portato all’ospedale di Civitanova per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio, visti i disagi che aveva causato. Ma dopo un po’ il 29enne è scappato dalla struttura ospedaliera. Sono scattate subito le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia locale di Civitanova. Così, verso le 15, il 29enne è stato rintracciato all’interno del bar Hermana situato sulla strada statale, a Porto Potenza. Proprio lì, il giovane uomo ha di nuovo perso il senno della ragione e sono arrivate una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, un’altra della polizia locale di Porto Potenza e l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza.

Le forze dell’ordine sono riuscite, non senza fatica, a bloccare e a sedare il ragazzo. A quel punto è stato caricato in ambulanza e riportato in ospedale, per essere sottoposto questa volta a un trattamento sanitario obbligatorio, un ricovero imposto per valutare le sue condizioni e aiutarlo nelle sue difficoltà.