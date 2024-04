Notte di follia fuori dalla discoteca, uomo a terra coperto di sangue. “Sembrava morto”

Civitanova Marche (Macerata), 28 aprile 2024 - Due episodi di sangue, schiamazzi e caos davanti alla discoteca Donoma, i residenti esasperati: “Non ne possiamo più, abbiamo fatto otto esposti: questa mattina c’era sangue dappertutto. La situazione è fuori controllo: stanotte c’era un uomo ricoperto di sangue sull’asfalto, che sembrava morto”. È quanto segnalano i residenti di corso Garibaldi e quelli che vivono lungo le vie del borgo marinaro, nelle vicinanza del locale di via Mazzini, che questa notte hanno assistito ad un episodio di violenza, oltre ai soliti schiamazzi e atti vandalici nei confronti delle loro abitazioni e delle loro auto.

"Stanotte due episodi di sangue in corso Garibaldi, lato est e lato ovest – hanno raccontato i residenti, firmatari di ben otto esposti a Prefetto e sindaco – Uno è avvenuto verso le 4. Un uomo, probabilmente accoltellato, stava lungo in mezzo alla strada. Era un extracomunitario, sembrava morto. Un vicino di casa ha chiamato la polizia ma, poco dopo, è arrivata un’auto e lo ha caricato poi lo ha portato via, non so se sia stato portato all’ospedale. In strada, in quel momento, c’erano centinaia di persone, è stata una nottata drammatica e al mattino c’erano chiazze di sangue sul marciapiede. Non è possibile andare avanti così”.