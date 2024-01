Notte di follia sotto casa della ex. Si ubriaca e scatena il parapiglia, artigiano arrestato per stalking

Ubriaco e fuori di sé, è tornato dalla donna che lo aveva lasciato mesi fa per continuare a tormentarla. Ma lei ha chiamato le forze dell’ordine e così l’uomo è stato arrestato. L’episodio si è verificato nella zona di corso Cairoli, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Protagonista un artigiano 40enne originario dell’est Europa. La scorsa estate, la donna con cui aveva avuto una relazione durata alcuni mesi aveva deciso di lasciarlo, esasperata anche dall’abuso di alcolici da parte dell’artigiano.

Lui però non aveva accettato la decisione della donna e avrebbe iniziato a perseguitarla, tanto che lei lo aveva denunciato per stalking e maltrattamenti in famiglia. Così per il 40enne a luglio era arrivato l’ammonimento, emesso dalla questura per cercare di tenerlo a bada. Da allora, l’uomo avrebbe più o meno sempre rispettato il provvedimento e avrebbe lasciato in pace la donna. Fino alla penultima notte dell’anno. Forse con la complicità delle feste, il 40enne avrebbe perso il controllo e si sarebbe presentato da lei, nella zona di corso Cairoli, a tarda notte, completamente ubriaco. A quanto sembra, l’artigiano avrebbe preteso di entrare in casa di lei e parlare, e avrebbe iniziato a fare una scenata scatenando tutto un parapiglia, e soprattutto allarmando moltissimo la sua ex, terrorizzata da lui in quelle condizioni. Così la donna ha chiesto aiuto al 112 e sul posto è accorsa una Volante della questura. L’uomo non ha voluto sentire ragioni, e alla fine gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di stalking. Il 40enne ha trascorso così il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo in carcere, a Montacuto.

Ieri mattina per lui, come disposto dal sostituto procuratore Rosanna Buccini, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Difeso dall’avvocato Lucia Pettinari, l’uomo ha dato una sua versione su quanto accaduto al giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. In maniera un po’ confusa, l’artigiano ha addebitato il suo comportamento alla mancanza di lucidità causata dall’abuso di alcol. Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto, e disposto che per il momento l’indagato rimanga ai domiciliari, in casa sua, per altro non lontanissima dall’abitazione della ex.