Notte di San Lorenzo a Civitanova: filosofia e poesia con Fusaro

Oggi, la notte delle stelle, ha sempre esercitato un grande fascino nell’uomo. Giovanni Pascoli ha dedicato ad esse una delle sue più belle poesie; il grande filosofo greco Talete pare sia caduto dentro un pozzo mentre camminava osservandole. A dirlo è il filosofo Diego Fusaro che stasera sarà all’America Graffiti per intrattenere i presenti sulla magia della Notte di San Lorenzo, una rassegna filosofica dalle tematiche più eterogenee in assonanza con la stagionalità: dopo la conferenza sulla rinascita del periodo pasquale, quella sulla figura della madre del mese di maggio, non potevamo essere trascurate le stelle.Così verranno celebrate la magia della Notte di San Lorenzo e la filosofia delle stelle che dai tempi più antichi esercitano un fascino particolare sugli umani. L’appuntamento è per le 19: mezz’ora prima si raccoglieranno le adesioni di chi voglia intervenire. Un’iniziativa targata Gianluca Crocettti, presidente della commissione comunale Cultura, e, naturalmente, di America Graffiti, peraltro non nuovo a incontri che favoriscano lo stare insieme e la voglia di cultura nei suoi significati più vasti. A Pasqua, per esempio, l’incontro ha avuto come tema la "Rinascit", mentre a maggio si è parlato della figura della "Madre". Stasera, San Lorenzo, saranno le "Stelle". E non poteva essere diversamente.

g. f.