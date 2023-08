Notte di San Lorenzo con il circolo "Il Faro"

Sulla spiaggia del circolo ricreativo culturale "Il Faro", a Porto Potenza Picena, si è svolto un interessante spettacolo in occasione della notte di San Lorenzo. La musica del gruppo "The Class", le recitazioni dell’attore Yuri Manzi, la divertente esibizione de "Gli Instabili" hanno allietato la suggestiva serata in riva al mare, davanti a un pubblico numeroso che ha particolarmente gradito l’evento. Tra bella musica, poesia e comicità, villeggianti e residenti hanno trascorso alcune piacevoli ore grazie alla bella iniziativa organizzata dal circolo ricreativo e culturale "Il Faro" del presidente Ezio Manzi e della locale Pro Loco, presente allo spettacolo con la presidentessa Francesca Ceci.