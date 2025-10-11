Notte folle fuori da un locale. Calci, pugni e minacce agli agenti. Giovane finisce in manette

Dà in escandescenze fuori da un locale, poi se la prende con gli agenti di polizia, colpendoli con calci e pugni e minacciandoli "vi ammazzo", e infine con l’auto, dove era stato fatto salire per essere accompagnato in questura: arrestato un 27enne moldavo, Cristian Musatau, domiciliato a Morrovalle. L’episodio è avvenuto l’altra sera, davanti ad un locale a Piediripa. Al 27enne, in stato di agitazione, sarebbe stato negato l’accessso al locale. Così ha cominciato a dare in escandescenze e ad urlare. È stata chiamata la polizia e sul posto sono intervenuti due agenti della questura di Macerata. Ma alla vista degli uomini in divisa, il 27enne moldavo si è scagliato contro di loro, usando violenza nei loro confronti e minacciandoli "vi ammazzo". Poi spinte, calci e pugni ai due agenti: per uno cinque giorni di prognosi, per l’altro dieci. Una volta salito nell’auto di servizio, l’uomo ha preso a calci e pugni l’abitacolo, colpendo con violenza e ripetutamente, fino a staccare dalla sede il rivestimento superiore e a danneggiare il vetro della portiera posteriore sinistra. Alla fine, il 27enne è stato arrestato e portato in questura, nella camera di sicurezza, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, in attesa della direttissima che si svolgerà questa mattina, in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli. Il 27enne moldavo, difeso dall’avvocato Merys Teodori, dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. È stato, inoltre, denunciato a piede libero per il reato di danneggiamento.